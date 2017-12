Orientação acontece das 9 às 16 horas no saguão do terminal (foto: Divulgação/Infraero)

Com o intuito de alertar os usuários que passam pelo Aeroporto Internacional de Curitiba/Afonso Pena - São José dos Pinhais, a Infraero, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais, realiza mais uma ação da Campanha Dezembro Vermelho, que visa conscientizar a população brasileira para a prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem com o vírus HIV.

Hoje, das 9 às 16 horas, agentes da Secretaria de Saúde estarão no saguão do terminal paranaense para tirar dúvidas dos viajantes e esclarecer a importância de realizar o teste rápido para doenças sexualmente transmissíveis (DST). Informativos, camisinhas masculinas e femininas também serão distribuídas aos passageiros que passarem pelo estande.

De acordo com o superintendente do terminal, Antonio Filipe Bergmann Barcellos, o engajamento da Infraero em campanhas como esta reforça o papel social da empresa. "É crucial realizarmos campanhas como esta em um espaço público como o Aeroporto Internacional de Curitiba, onde também transitam pessoas de outros estados e países. Desta forma, o alcance é ainda maior, ajudando a propagar a prevenção de uma forma ainda mais ampla".

No último dia 4 de dezembro, o aeroporto curitibano já realizou a ação de alerta sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, conhecida popularmente como Aids, e também sobre outras DSTs.