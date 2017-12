Flamengo depende de 3ª opção no ataque em final da Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Terceira opção para o setor ofensivo até o final de outubro, o atacante Felipe Vizeu, 20, viu seu status no Flamengo mudar radicalmente no mês passado com a suspensão de Guerrero e os gols decisivos na Sul-Americana. Se tornou a esperança de gols do time no duelo contra o Independiente nesta quarta-feira (6), às 21h45 (de Brasília), em Avellaneda, pelo jogo de ida da final da competição. No clube desde 2013, o atacante despontou três anos depois, quando liderou o time na conquista da Copa São Paulo de futebol júnior. Logo após se destacar, foi promovido ao elenco principal. Na temporada passada, marcou oito gols em 26 jogos. Neste ano, porém, não conseguiu se destacar. Sequer entrou em campo na campanha do Flamengo na Libertadores —eliminado na primeira fase. Ele foi preterido por Guerrero e Damião. Mesmo com a transferência de Damião para o Inter em julho e a chegada de Rueda no mês seguinte, o atacante continuou como terceira opção do ataque —atrás até de Lucas Paquetá. A situação, porém, mudou em novembro. Com Guerrero suspenso por doping, Vizeu ganhou uma chance e fez um gol no Fla-Flu. Desde então, virou titular e marcou gols decisivos. Ele fez três nos dois jogos contra o Júnior Barranquilla, pela semifinal da Sul-Americana, e um contra o Corinthians. Além de Vizeu, o Flamengo deverá ter em campo os seguintes jogadores: César, Pará, Réver, Juan e Trauco; Cuéllar, Willian Arão e Diego; Everton Ribeiro e Lucas Paquetá. BRASILEIRO Se o Flamengo conquistar o título da Sul-Americana, beneficiará o Vasco, que entrará direto na fase de grupos da Copa Libertadores. Assim, o Atlético-MG ganhará vaga na pré-Libertadores. Estádio: Libertadores da América, em Avellaneda (ARG) Horário: 21h45 (de Brasília) desta quarta Juiz: Mario Díaz de Vivar (PAR) TV: Globo, Fox Sports e SporTV