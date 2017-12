Campina Grande do Sul oferece curso de smartphone para idosos

Como parte do Programa de Inclusão Social da Pessoa Idosa, a Prefeitura de Campina Grande do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família, realizou no período de 21 a 30 de novembro o curso de smartphone básico para idosos. O objetivo foi capacitar o usuário do aparelho celular para melhor desempenho na utilização das funções básicas do equipamento.

A carga horária foi de 10 horas aula, 100% práticas. As aulas foram ministradas pelo professor Cleverson Santos no espaço da Biblioteca Indústria do Conhecimento, no Caic, e contaram com o apoio da Celepar e da Secretaria Municipal de Cultura.