Curitiba tem carreata na Rua XV e show de luzes no Paço Municipal. Veja fotos

Nesta terça-feira (5), novas atrações do Natal de Curitiba tiveram sua estreia. Na Rua XV, uma carreata de caminhões enfeitados da Coca-Cola começaram a percorrer a Capital e cidades vizinhas. No paço Municipal, aconteceu a primeira apresentação do Natal no Paço, um espetáculo de projeção mapeada que acontece na Praça Generoso Marques. O show ainda será apresentado nesta quarta (6) e na quinta-feira (7), sempree às 21 horas.

Nesta quarta, nova estreia, com o Auto de Natal que vai transformar o Centro Histórico em cenário para uma ópera a céu aberto, com início no Palacete Wolf, até o Solar do Rosário, Casa Hoffmann, Igreja da Ordem e encerrado no Memorial de Curitiba.

Outra atração que conquistou a cidade é o passeio da Maria-Fumaça. Pelo seu sucesso, vai ter a circulação estendida para os próximos dias em Curitiba.