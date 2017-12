Liga dos Campeões conhece mais quatro times das oitavas de final

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rodada desta terça-feira (5) da Liga dos Campeões teve mais quatro times se classificando para as oitavas de final, que serão disputadas apenas no ano que vem. Garantiram vaga na última rodada da fase de grupos: Manchester United, Basel, Juventus e Roma. Estas equipes se juntam à Barcelona, Bayern de Munique, Besiktas, Cheslea, Manchester City, PSG, Tottenham e Real Madrid. Todas elas já haviam assegurado suas vagas com antecipação. As outras quatro vagas no mata-mata serão definidas nesta quarta-feira (6). No Grupo A, Manchester e Basel venceram seus jogos para passar de fase. Os ingleses bateram o CSKA Moscou por 2 a 1, enquanto os suíços fizeram 2 a 0 no Benfica. No Grupo C, a Roma venceu o Qarabag por 1 a o e contou com o empate em 1 a 1 entre Chelsea e Roma para acabar na liderança. No Grupo D, a Juventus foi à Grécia e fez 1 a 0 sobre o Olympiacos para terminar na segunda colocação, atrás do Barcelona. No duelo entre Bayern de Munique e PSG pelo Grupo B, ambas as equipes entraram em campo classificadas. Os alemães fizeram 3 a 1, mas acabaram no segundo lugar. A derrota impediu o PSG de terminar a primeira fase da competição com 100% de aproveitamento. O único time que pode conseguir este feito é o Manchester City, que enfrenta o Shakhtar Donetsk fora de casa. VEJA OS RESULTADOS DESTA TERÇA Grupo A Manchester United* 2 x 1 CSKA Moscou Benfica 0 x 2 Basel* Grupo B Bayern de Munique* 3 x 1 PSG* Celtic 0 x 1 Anderlecht Grupo C Chelsea* 1 x 1 Atlético de Madri Roma* 1 x 0 Qarabag Grupo D Barcelona* 2 x 0 Sporting Olympiacos 0 x 1 Juventus* * Os times classificados às oitavas