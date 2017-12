ACM Neto rechaça ser vice de Alckmin e diz que Bolsonaro desidratará

THAIS BILENKY SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), disse nesta terça-feira (5) que não cogita ser vice de Geraldo Ackmin (PSDB) em eventual candidatura presidencial e que Jair Bolsonaro (PSC) deve perder votos para um nome de centro. No evento "Brasileiros do Ano", da revista "Istoé", em São Paulo, Neto afirmou que não é sua "prioridade" apoiar o tucano para 2018, e sim lançar candidato próprio. "Alckmin tem legitimidade, o que não quer dizer que vai ter o nosso apoio ou dos outros partidos que compõem a base do governo", disse. O DEM tem conversado com figuras de fora do establishment, disse o prefeito, sem antecipar quem, mas observou que o discurso, mesmo de um outsider, não pode ser de rejeição da política. Sobre Bolsonaro, segundo colocado em pesquisa Datafolha, Neto apostou que a tendência é perder apoio entre o eleitorado. "Ele é depositário de parcela que não vai ficar com ele até o fim, que vai migrar para um candidato, eu diria, mais equilibrado de centro", apostou. "Não concordo [com a linha do deputado], mas tenho que respeitar porque não trabalho com censura", completou. ACM Neto disse que vê "cenário de vitória eleitoral de projeto que seja contrário às reformas" e criticou o governo Temer. "O governo erra ao dar importância que está dando à reforma da Previdência. Se puder aprovar, ótimo. Se não, precisa reconhecer os passos que já foram dados."