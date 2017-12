Mudança no IPTU é confirmada

A Câmara Municipal de Curitiba confirmou ontem a aprovação, em segundo turno, das mudanças nas regras para a cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). Pela proposta da prefeitura, aprovada por 25 votos a 9, o IPTU terá aumento de 4% para imóveis com edificações e de 7% para terrenos desocupados, mais a taxa da inflação dos últimos doze meses. Como a inflação estimada é de 3%, o aumento ficaria em 7% para imóveis e 10% para terrenos sem edificação. O projeto segue para sanção do prefeito Rafael Greca (PMN).

A proposta não toca na Planta Genérica de Valores (PGV), que estabelece o valor venal dos imóveis usado para o cálculo do imposto. Os critérios serão aplicados anualmente de 2018 a 2021.

O líder da bancada do prefeito, vereador Pier Petruzziello (PTB), disse que, se em 2014, os vereadores hoje na oposição votaram a favor da atualização da PGV proposta pelo ex-prefeito Gustavo Fruet, deveriam manter esse voto agora. O vereador Felipe Braga Côrtes (PSD) rebateu alegando que na época, a Planta Genérica de Valores estava há dez anos sem correção.