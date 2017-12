Em nota, publicada no fim desta tarde de ontem, a prefeitura de Curitiba confirmou que servidores municipais não terão reajuste salarial neste ano. Em nota, o prefeito Rafael Greca, justifica a ausência de reajuste com a situação fiscal do município. “A crise fiscal em Curitiba e a crise econômica em todo o país inviabilizaram o reajuste anual do funcionalismo para este ano, como ocorreu em 17 das 27 capitais brasileiras. Os sindicatos foram comunicados formalmente nesta terça-feira”, diz a nota.