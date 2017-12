Comic Con traz astros de 'Game of Thrones' e 'Tomb Raider' ao Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entre os dias 7 e 10 de dezembro acontece a quarta edição da Comic Con Experience em São Paulo. O evento traz diversas estrelas dos quadrinhos, cinema e televisão para o país e espera receber mais de 220 mil visitantes na São Paulo Expo, na rodovia dos Imigrantes. Entre os convidados internacionais estão os atores Will Smith, com o filme "Bright", Alicia Vikander, estrela de "Tomb Raider", e Nikolaj Coster-Waldau, o Jamie Lannister da série "Game of Thrones". A Comic Con terá ainda o ator Simon Pegg, que divulga o longa "Jogador Nº 1" ao lado de Tye Sheridan, Danai Gurira, a Michonne de "The Walking Dead", e Rebecca Mader, a Bruxa Má do Oeste da série "Once Upon a Time". A programação final será divulgada apenas na próxima quarta (6). Além dos painéis da CCXP, os convidados participam de debates e painéis de produtoras como Disney, Warner, Netflix e Fox. Nos auditórios são exibidos trailer inéditos, além de pré-estreias de filmes e séries de TV. O Artists Alley é o espaço onde ilustradores, roteiristas e outros artistas dos quadrinhos vendem trabalhos originais, distribuem autógrafos e interagem com os fãs. A partir desta segunda (4), os ingressos para a CCXP 2017 são vendidos apenas na bilheteria física do São Paulo Expo. O local fica aberto entre 12h e 21h até terça (5). De quarta (6) a domingo (10), a venda será feita das 8h30 às 20h30. Os ingressos para quinta (7) e sexta (8) custam R$ 300. As credenciais de domingo custam R$ 400, e as de sábado já estão esgotadas. Há meia entrada para todos que doarem um livro, entregue em bom estado de conservação. Os visitantes devem levar documento de identificação e os pagantes de meia-entrada não podem esquecer a carteirinha de estudante. COMIC CON EXPERIENCE Quando: de qui. (7) a dom. (10) Onde: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center - rod. dos Imigrantes, s/nº, mais informações em www.ccxp.com.br Quanto: R$ 300 a R$ 400