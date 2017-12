Árabes alertam contra decisão sobre Jerusalém

Importantes nações do Oriente Médio criticaram ontem a possibilidade de que os Estados Unidos possam reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Fontes do próprio governo israelense, porém, minimizaram o risco de distúrbios. O secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul-Gheit, advertiu Washington para que não adote nenhuma medida que altere o status legal e político atual da cidade. Ele falou durante reunião no Cairo de representantes da Liga Árabe, reunidos para discutir o possível reconhecimento pelo governo do presidente Donald Trump de Jerusalém como capital israelense. Aboul-Gheit disse que essa decisão seria “uma medida perigosa, que teria repercussões” em todo o Oriente Médio. Funcionários americanos têm tido que Trump pode reconhecer Jerusalém como capital de Israel nesta semana. A Arábia Saudita, por meio de nota do Ministério das Relações Exteriores, reafirmou os direitos do povo palestino em relação a Jerusalém e disse que isso “não pode ser mudado”. Riad afirmou que a medida do governo Trump “provocaria sentimentos nos muçulmanos por todo o mundo”.

OPOSIÇÃO

Palestinos

Os palestinos rejeitaram uma possível mudança da embaixada dos Estados Unidos em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém e advertiram que o movimento teria sérias implicações para os esforços de paz liderados por Washington. O porta-voz do líder Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rdeneh, disse nesta terça-feira que mudar a embaixada seria “inaceitável” para os palestinos. “Se isso acontecer, as coisas ficarão ainda mais complicadas. Essa ação colocará um obstáculo ao processo de paz. Talvez seja o fim do processo de paz”, afirmou.

ESPANHA

Separatista

Um juiz espanhol retirou ontem a ordem de prisão contra o ex-presidente da Catalunha Carles Puigdemont e quatro membros de seu governo. O quinteto está na Bélgica e luta contra a extradição. O magistrado baseou sua decisão no argumento de que as ordens de prisão individuais não se aplicam a um delito cometido como parte de um grupo maior e em que se demonstrou sua “intenção de retornar à Espanha”. Os cinco ex-dirigentes catalães são investigadas por rebelião, sedição e malversação de recursos, entre outros delitos.

SOLO

Degradação

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) fez um alerta ontem para o aumento da degradação dos solos a nível mundial, devido a práticas inadequadas de manuseio da terra. Segundo a FAO, mais de 10 milhões de pessoas já abandonaram os seus países de origem devido a questões ambientais, como seca, erosão do solo, desertificação e desmatamento. Até 2050, a população mundial deverá atingir 9 bilhões o que obrigará a produção de pelo menos 49% de alimentos sob um clima cada vez mais variável.

SERRA LEOA

Diamante

O governo de Serra Leoa vendeu por US$ 6,5 milhões (R$ 21 milhões) um dos maiores diamantes brutos do mundo. O valor obtido com o leilão realizado em Nova York será utilizado em projetos sociais no país africano. A pedra, do tamanho de um ovo e conhecido como “diamante da paz”, foi comprada pelo joalheiro britânico Laurence Graff, disse Martin Rapaport, diretor do Rapaport Group, que gerenciou o leilão. “Cem por cento do valor desse diamante, do valor da venda do diamante, vai para o governo e para o povo de Serra Leoa.