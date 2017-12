É um bom começo, diz Alckmin sobre pesquisa Datafolha

GUILHERME SETO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou nesta terça (5) que avalia como "um bom começo" o resultado da pesquisa Datafolha divulgada no final de semana sobre a corrida eleitoral para a Presidência. "Você, sem ser candidato, ter entre 6% e 12%, dependendo do cenário, é um bom começo", afirmou o tucano após inauguração de um conjunto habitacional em Heliópolis. O tucano aparece em quarto lugar na disputa em um cenário com a maior gama de candidatos colocados, empatado numericamente com Ciro Gomes (PDT, 6%) e tecnicamente com o ex-ministro do Supremo Joaquim Barbosa (sem partido, mas cortejado pelo PSB, 5%) e o senador Alvaro Dias (Podemos, 3%). Marina Silva (Rede) aparece numericamente acima do pelotão encabeçado por Alckmin e Ciro, mas tecnicamente empatada com ambos. A mesma pesquisa apontou o ex-presidente Lula e o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) com 34% e 17% das intenções de voto, respectivamente. Para Alckmin, a liderança de ambos diz respeito ao que chamou de "recall" eleitoral. "É tudo recall. Na realidade, quando você faz pesquisa um ano antes, ela vale, mas sob o ponto de vista estatístico, não político. Os argumentos da eleição vão ser lá na frente, e a população vai ser muito exigente. As grandes mudanças são no final da campanha. O povo reflete, reflete, e aí tem a definição de voto". O PSDB realizará neste final de semana sua convenção nacional, que deve eleger Alckmin como presidente da legenda.