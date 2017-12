Erika Januza, atriz que interpreta Raquel na novela ‘O Outro Lado do Paraíso’, relatou no seu perfil oficial do Twitter um caso de racismo que sofreu enquanto fazia compras. A mineira de 32 anos acredita que o atendente duvidou que ela iria ter condições de pagar o produto escolhido, em função de sua condição racial. “O atendente me falou assim: ‘Viu o preço?’ E me apontou a etiqueta com o dedo”, escreveu ela. Ela continua: “Daí eu disse: ‘Sim!’. Ele: ‘Vai querer parcelar em quantas vezes?’. Eu disse: ‘Não, será à vista mesmo’. Será que estou louca? Acho que sim...”, conta Januza. O tuíte da atriz despertou comentários de outros usuários que afirmaram ter passado por situações semelhantes. Um usuário brincou: “Avisa que você é global”, escreveu. “Nada… Cliente como qualquer outro”, respondeu Januza.

Prodígio

Russa de apenas 6 anos vira ‘a menina mais linda do mundo’

Com cara de boneca e chamativos olhos azuis, a russa Anastasiya Knyazeva, de apenas 6 anos, está sendo chamada por seus mais de 500 mil seguidores de “a menina mais linda do mundo”. Anastasiya trabalha como modelo, já fez campanha para grifes russas como Amoreco e Kisabiano, e tem um contrato com a agência President Kids Management. A garota parece estar seguindo os passos da francesa Thylane Blondeau que, em 2007, ganhou o mesmo título da jovem russa e, hoje, aos 16 anos, com carreira promissora no mundo da moda é a mais jovem modelo a estrelar as capas da Vogue Paris.

Música

Show de Roger Waters em Curitiba será em 27 de outubro

Roger Waters fará sete shows no Brasil em outubro de 2018. Um deles em Curitiba, no dia 27 de outubro no Estádio Couto Pereira. A data foi definida ontem. O ex-integrante do Pink Floyd também tocará em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 9; em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, no dia 13; em Salvador, na Arena Fonte Nova, no dia 17; em Belo Horizonte, no Mineirão, no dia 21; no Rio de Janeiro, no Maracanã, dia 24, e em Porto Alegre, no Beira Rio, no dia 30. Todas as apresentações fazem parte da turnê Us+Them. Ainda não há informações sobre o preço dos ingressos e nem quando começam as vendas. O músico do Pink Floyd lançou em 2017 seu primeiro álbum depois de 25 anos, no qual traz à tona o sentimento de isolamento característico do grupo que ajudou a fundar. Porém, dessa vez o tema não tem nada de abstrato: seu alvo é Donald Trump.

Cinema

Fox fecha acordo para vender ativos de produção de filmes à Disney

A 21st Century Fox pode fechar um acordo para vender seus ativos de produção de filmes e de programas de TV para a Walt Disney. Citando fontes familiarizadas com as discussões, a CNBC informou que um acordo poderia ser firmado já na próxima semana, e que o valor dos ativos da Fox é visto como superior a US$ 60 bilhões. Relatos de potenciais negociações entre as duas companhias vieram à luz no mês passado, quando alguns funcionários da divisão cinematográficas da Fox disseram que não sabiam sobre as conversas.

Na Tv

Matthew McConaughey quase foi o Jack em ‘Titanic’, diz Kate Winslet

Com o aniversário de 20 anos do lançamento do filme “Titanic” se aproximando, a atriz Kate Winslet, que interpretou Rose na superprodução, fez uma revelação durante participação no “The Late Show with Stephen Colbert” de ontem: o papel de Jack, que deu grande impulso à carreira de Leonardo DiCaprio, quase foi para Matthew McConaughey. “O estúdio queria Matthew, mas James (Cameron, o diretor do filme) bateu o pé para Leo ser contratado para o papel”, disse Kate. “O meu teste foi com o Matthew, isso não é estranho? Nunca disse isso em público antes. Fiz o teste com o Matthew e foi fantástico, mas o filme provavelmente não seria a mesma coisa”, completou Kate, que é muito amiga de DiCaprio. A atriz também revelou que ficou com hipotermia na cena final do filme em que Jack morre. “A água estava extremamente fria, eram tanques enormes”, disse a atriz, rindo.

Níver do dia

Tatiana Leskova

Bailarina francesa radicada no Brasil

95 anos