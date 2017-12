Corinthians se aproxima de acerto com Júnior Dutra e Renê Júnior

DASSLER MARQUES E DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Renê Júnior e o atacante Júnior Dutra são os primeiros nomes verbalmente acertados com o Corinthians para 2018. Em reuniões nesta terça-feira (5), a diretoria alvinegra selou os detalhes finais para assinar com ambos os atletas, que ficam livres, respectivamente, após passagens por Bahia e Avaí. Havia dúvidas com relação a alguns itens dos contratos, mas o clube aparou as arestas para entregar os jogadores a Fábio Carille. Renê Júnior já tem exames marcados para esta quarta (6), e Júnior Dutra, possivelmente, também deverá realizar o mesmo procedimento para assinar contrato. O contrato com o volante será válido por três temporadas. Dutra, por sua vez, assina vínculo de dois anos com o Corinthians. Aos 28 anos, Renê chega ao Parque São Jorge depois de pelo menos duas tentativas de acordo entre as partes em temporadas recentes. Ele era um dos nomes buscados ainda nos tempos de Tite, para 2015, mas os salários elevados que recebia na China inviabilizaram o acordo. Renê também foi oferecido ao clube no início dessa temporada, mas o clube optou por outros jogadores para a posição —Fellipe Bastos e Paulo Roberto. Júnior Dutra, também com perfil experiente e sem custos, tem 29 anos. Ele foi revelado pelo Santo André e também já atuou por equipes da Bélgica, do Japão e do Catar. Depois de uma passagem difícil pelo Vasco, se firmou em 2017 a serviço do Avaí, com nove gols anotados na Série A. O Corinthians tinha Roger como primeira opção para o setor, mas viu o experiente centroavante partir para o Internacional. Ainda há negociações com Tréllez, do Vitória.