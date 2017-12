Chegou a vez dos quadros descolados na parede de casa

Quadros despojados mudam o ambiente (foto: Divulgação)

Quem ainda não comprou ainda vai comprar um daqueles quadrinhos descolados com temas diversos, como animais, temas nerds, cinema, música e textos de auto-ajuda ou engraçadinhos. Três irmãos e a vontade de empreender. Assim nasceu a empresa paranaense Los Quadros em outubro de 2015, que tornou a decoração por meio de quadros acessível a todos. Hoje, menos de dois anos de sua fundação, já possui seis lojas próprias, virou franquia já com oito lojas, loja online e registrou crescimento 400% no último ano. Presente em estados do sul e sudeste do país, os irmãos Borges preveem mais 18 lojas para 2018 e lançam serviço exclusivo em seus quiosques: o de personalização de quadros.

Com produção caseira em uma garagem alugada no bairro Portão em Curitiba e entregas feitas de ônibus e a pé, surgiu a Los Quadros, em outubro de 2015. A ideia do irmão do meio, Gabriel Borges, de vender quadros decorativos a um preço acessível, deu tão certo que desde o começo a demanda foi grande, chegando a 400 quadros por mês. Neste ponto o irmão mais novo, Murilo, já havia embarcado no negócio, sendo responsável por lidar com os clientes que os contatavam via grupos de divulgação de redes sociais. Quando o irmão mais velho, Douglas, chegou à cidade e viu o potencial do negócio iniciou a negociação com um shopping.

“Gabriel já desde adolescente comercializava produtos no Mercado Livre. Ali aprendeu bem sobre o negócio e em uma visita ao site percebeu a alta demanda por placas de MDF ou PVC, em que se cola um adesivo decorativo. Foi aí que teve a ideia fazer um quadro com impressão, moldura e vidro para vender, um produto com maior valor agregado. Inicialmente vendeu no Mercado Livre, mas a demanda foi muito grande para a capacidade de produção naquele momento. Foi necessário cancelar a conta no site. Foi aí que ele e Murilo iniciaram a divulgação em grupos de compra e venda no Facebook

Deu tão certo que chegamos onde estamos”, conta Douglas Borges, o irmão mais velho e também investidor do negócio.

Franquias em expansão

Abrir o primeiro quiosque foi um risco, pois seria necessário vender três vezes mais do que já comercializavam nas vendas online. Porém não foi um problema, o sucesso foi grande no primeiro mês. A partir de então cresceu exponencialmente e virou franquia, além de loja online. Em um ano e meio já são seis quiosques próprios nos principais shoppings de Curitiba, Londrina e Maringá. Outras oito lojas franqueadas que estão em São José dos Pinhais e Ponta Grossa no Paraná, Joinville e Balneário Camboriú, em Santa Catarina e uma em Santo André e três em São Paulo no estado de São Paulo.

“Ainda para este ano temos mais duas franquias para inaugurar em São Paulo. Para 2018 a previsão é de dobrar o número de lojas, abrir mais 18 unidades. Estão previstos os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul”, explica Douglas.

Personalização faz a diferença

Além dos quadros criativos e com design diferenciado com novidades semanais nos quiosques Los Quadros, a marca lança agora o novo e exclusivo serviço de personalização. Com opções que vão a partir de R$ 34,90, o cliente pode escolher o desenho, inserir uma foto própria, escrever uma frase de preferência, selecionar entre 34 molduras. Cada serviço tem seu valor, adicionado ao valor inicial do quadro de acordo com a complexidade da personalização.

“Percebemos que muitas pessoas querem alterações em quadros que já temos, pedem para colocar o nome da pessoa que quer presentear, ou quer alterar uma cor para ficar melhor no décor da casa. Vimos aí uma oportunidade de negócio e podemos entregar tudo em um único serviço. Hoje para ter o resultado que quer, a pessoa tem que desenhar em um lugar, imprimir em outro e emoldurar em outro. Agora entregamos tudo a um preço customizado e um produto cheio de significados próprios”, conclui.