Escritora e ilustrador estão no projeto ‘Aventuras Literárias’

A Biblioteca Pública do Paraná realiza hoje mais um encontro do projeto ‘Aventuras Literárias’, em que autores conversam com o público infantojuvenil sobre suas experiências de leitura e escrita. Os convidados desta edição são a escritora Lilian Fleury Dória e o ilustrador Guggo Rachwal, que falam sobre o livro Dia dia belo dia, feito pela dupla. O evento acontece no auditório, às 14h30, com entrada franca.