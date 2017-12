Coro apresenta Requiem de Dvoräk

Para fechar 2017, em grande estilo, o Coro da Universidade Federal do Paraná (UFPR) brinda o público com o Requiem do compositor tcheco, Antonin Dvoräk (1841/1904). As apresentações serão de hoje a 9 de dezembro, às 20h30, no Teatro da Reitoria.

O Requiem de Dvorak escrito em 1890 é uma das obras mais profundas do compositor, na qual ele coloca a vida após a morte acima de sua existência sobre a Terra, demonstrando a continuidade da consciência nos dois estados. A obra é dividida em 13 partes: Requiem aeternam; Graduale; Dies irae; Tuba mirum; Quid sum miser; Recordare, Jesu pie; Confutatis maledictis; Lacrimosa; Offertorium; Hostias; Sanctus; Pie Jesu e Agnus Dei.

Os solos são apresentados por 21cantores: Sopranos, Mezzo sopranos, Tenores e Barítonos, todos são integrantes do coro que se dividirão nos quatro dias de apresentações.