Projeto ‘Muros Visuais de Curitiba’ ganha livro

Com 35 anos, a Associação Profissional dos Artistas Plásticos do Paraná – APAP/PR, a mais antiga entidade do gênero no país e que já agregou mais de mil filiados ao longo de sua existência, lança importante publicação documental histórica, os ‘Muros Visuais de Curitiba’, uma poética de deslocamentos.

O projeto desenvolvido em conjunto com a Prefeitura Municipal de Curitiba e que contou com parceria do Instituto de Turismo foi criado com a intenção de realizar a melhoria da estética urbana com a plotagens de desenhos e reproduções de obras de arte em muros degradados da capital e que estão em mal estado de conservação e/ou abandonados, através da técnica de pôster lambe-lambe.

Luiz Gustavo Vardanega Vidal Pinto, presidente da APAP/PR, relata que “essa grande mostra de artes ao ar livre, além de estar colaborando com a limpeza visual de muros e paredes degradadas de nossa querida cidade, tal qual o projeto “despiche”, certamente propiciará a comunidade uma forma aprazível de se aproximar da produção de nossos artistas locais, o que certamente trará uma positiva repercussão de quem passe pelas obras”.

A produção do livro contou com a coordenação do produtor cultural Mauricio Vieira.

Serviço

Lançamento do livro ‘Muros Visuais de Curitiba’

Data: 06/12/2017 quarta às 18:00.

Local: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - Rua: João Parolin, 224 - Prado Velho, Curitiba - PR- 80220 - 902

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 12h00 às 19h00

Telefone: (41) 3330-8500

Entrada franca.

