Uma paranaense no mundo dos ‘dramas coreanos’

A escritora Gaby Brandalise: “Eu sempre quis viver de contar histórias` (foto: Olga Leiria/divulgação)

Febre na Ásia, os doramas chegaram com força no Brasil. Também chamados de “dramas coreanos” ou “k-dramas”, são séries televisivas caracterizadas pelas reviravoltas e pelo impacto emocional. ‘Pule, Kim Joo So’ traz para a literatura a dramaticidade dos doramas e marca a estreia da paranaense Gaby Brandalise na Verus.

A trama gira em torno de Marina, uma jornalista desiludida com o seu emprego e atormentada com as agressões do ex-namorado policial. Ela trabalha no aeroporto de Curitiba e é lá que encontra So, um coreano que está perdido, machucado – e aparentemente com problemas com a polícia. Sem pensar muito, Marina decide ajudá-lo. Ainda que milhares de quilômetros separem o Brasil da Coreia do Sul, ela e So vivem situações parecidas. Por muito tempo eles estiveram presos em suas próprias histórias e é a necessidade de mudar que vai unir o casal.

Seguindo a estética dos doramas, ‘Pule, Kim Joo So’ aposta também na agilidade para fazer com que a experiência do leitor seja quase como “assistir a história”.

Logo que surgiram, os k-dramas foram umas das únicas formas de entretenimento permitido na Coreia. Inicialmente transmitidas via rádio, as produções recentemente se expandiram e pegaram carona na onda K-pop para atingir diversas partes do mundo.

‘Pule, Kim Joo So’ chegou às prateleiras pela Verus em novembro e em Curitiba, será lançado com direito a tarde autógrafos no próximo sábado, dia 9, na Livraria Cultura do Shopping Curitiba, às 15 horas.

Gaby Brandalise é jornalista, escritora e tem um canal no YouTube. Começou escrevendo fan fictions de cantores, bandas e seriados. Depois, partiu para romances, crônicas, artigos, poemas e até músicas. É casada e tem um gatinho lindo chamado Gandalf (que tem esse nome porque é cinza e meio velho). Considera-se viciada em dramas coreanos, k-pop e pasta de amendoim. No mais, segue iniciando os regimes às segundas.

A baixo a entrevista com Gaby:

Bem Paraná — Como começou a paixão pelos dramas coreanos e a cultura deles?

Gaby Brandalise — Eu cruzei com um drama coreano na internet uma vez em um site de streaming. Por curiosidade, resolvi assistir. Não era um drama muito bom, mas tinha alguma coisa ali que me chamou a atenção. O jeito de contar a história era diferente. Fui atrás de outros, pesquisei, e achei kdramas incríveis. Fiquei completamente apaixonada e viciada. Amar a cultura coreana foi consequência, já que nos dramas você aprende muito a respeito da comida, de como os coreanos vivem, dos comportamentos, de como eles lidam com as amizades e a hierarquia, o amor, e, claro, dos problemas também, que existem em todas as culturas. Desde que entrei nesse universo, não tenho mais vontade de sair.

BP — E como foi o pulo para escritora. Qual o papel das fanfics?

Gaby — Eu escrevo histórias há anos. Comecei com as fan fictions, que são o início de muitos escritores. Acho que elas são importantes porque são um jeito mais experimental de tentar a escrita, em que você brinca com personagens e universos que já existem, sem o compromisso de ser brilhante ou comercial. Além disso, o público que lê fan fiction costuma ser muito receptivo e aberto a todo tipo de história, por mais diferentes que sejam. Para mim, foi muito importante para praticar e descobrir como se cria uma narrativa que prende o leitor. Em um determinado momento, senti vontade de profissionalizar o texto, criar meus próprios personagens e universos. Então passei a escrever textos que pudessem se transformar em livros.

BP — Qual foi a inspiração para a história?

Gaby — A ideia para ‘Pule, Kim Joo So’ surgiu do meu encantamento pelo jeito dos coreanos de contar histórias. Eu estava inundada por isso e resolvi criar a minha própria. Mas não podia ser simplesmente uma cópia de algum drama que eu tinha assistido. Eu queria uma narrativa que trouxesse um pouco do estilo e do ritmo dos kdramas, as referências, o perfil dos personagens, os clichês. Busquei mais informações sobre isso, sobre esse estilo do gênero, e assisti doramas clássicos, para pegar mais informações. Terminei mais inspirada e apaixonada pelo estilo. Tanto que terminei o livro em três meses, um tempo muito curto para quem quer escrever um romance.

BP — Como tem sido a receptividade?

Gaby — A primeira publicação de ‘Pule, Kim Joo So’ foi no Wattpad, uma plataforma aberta de publicação de histórias e de fan fictions. Quando publiquei por lá, eu não era conhecida, então não estava esperando tantas leituras. Mas fui surpreendida porque o tema atraiu muita gente. Em dois meses, eu tinha 12 mil leituras. E desde esse período até agora, em que o livro já está publicado por uma editora, eu continuo recebendo o mesmo tipo de mensagem de pessoas apaixonadas pelas viradas e surpresas da história, e muito envolvidas com os personagens do livro. Pessoas que adoram doramas e pessoas que nunca tinham ouvido falar deles. O livro tem vários mistérios que só são revelados no final e o que eu mais gosto é de ouvir as teorias dos leitores que ainda não terminaram a história. É incrível ver o meu texto sendo lido e amado por tanta gente.

BP — E agora vai virar só escritora? Como está sua cabeça diante disso tudo?

Gaby — Eu sempre quis viver de contar histórias, seja na literatura, no cinema, ou na área de games e aplicativos. Criar histórias é o que dá sentido para o meu trabalho. É o que eu realmente amo fazer. Espero um dia viver disso. Mas neste momento, tudo no que eu penso é em fazer com que ‘Pule, Kim Joo So’ chegue a mais pessoas. Tenho dois sonhos para essa história: traduzi-la para outros idiomas e assisti-la na tela. Espero que eu consiga realizá-los.

BP — Não parece coisa de novela?

Gaby — Quando eu lembro de mim com 12, 13 anos, criando histórias curtas sobre coisas que eu via à minha volta, dizendo para mim mesma que um dia eu ia ser escritora e publicar um livro, sim, parece coisa de novela. Mas quando eu olho para todo o trabalho, o esforço, que fiz para chegar aqui, parece com a vida real. Mas ainda assim, é surpreendente, como se fosse ficção.

SERVIÇO

Lançamento livro ‘Pule, Kim Joo So’

Quando: dia 9, às 15 horas

Onde: Livraria Cultura Shopping Curitiba | 15h