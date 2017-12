Rock in Rio e 'BBB' são assuntos mais comentados no Twitter no ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rock in Rio, que aconteceu em setembro no Rio de Janeiro, e o "Big Brother Brasil" (Globo) foram os assuntos mais comentados no Brasil durante o ano, segundo dados divulgados pelo Twitter nesta terça (5). A aparência de Axl Rose, o assalto aos integrantes do Pet Shop Boys e shows de bandas como The Who, Red Hot Chilli Peppers e de Pabllo Vittar contribuíram para a enxurrada de hashtags levando o nome do festival carioca de música. Já o reality global teve um dos momentos mais polêmicos de sua história: a agressão de Marcos Harter a Emily Araújo, que seria a vencedora do programa do final. Já ele, depois de ter sido expulso da casa, é hoje um dos finalistas de outro reality, dessa vez na Record: "A Fazenda" Entre as premiações do meio musical, a primeira posição ficou com os Bilboard Music Awards (#bbma) e, também teve muitas menções aos Meus Prêmios Nick, versão brasileira do prêmio infantil Nickelodeon Kid's Choice Awards. E entre os artistas, quem aparece na lista são Camila Cabello, ex integrante do grupo Fifth Harmony e a cantora Pabllo Vittar. A Copa Libertadores da América e o jogador Neymar Jr., principalmente sua transferência para o time francês PSG, foram os assuntos mais falados do esporte, entre os internautas brasileiros. A política brasileira também foi foco no Twitter, com a Operação Lava Jato e seus desdobramentos comentados e discutidos pela mídia e pela população. A série "Game of Thrones" foi o destaque entre os programas de TV paga. OS MAIS RETWEETADOS Os tweets mais retweetados na plataforma durante o ano, globalmente também foram divulgados. O adolescente americano Carter Wilkerson (@carterjwm) ficou em primeiro lugar com o pedido de retweets para ganhar um ano de nuggets da rede de fast food @Wendys. Em segundo lugar, está Barack Obama (@BarackObama), com sua citação a uma famosa frase de Nelson Mandela, que fala de preconceito racial e como é possível ensinar amor em vez de ódio ao próximo. O terceiro lugar foi um tweet do Conselho da Universidade Estadual da Pensilvânia (@PennStateIFC), que fez uma campanha para ajudar as vítimas de uma inundação em Houston, no Texas, causada pela tempestade tropical Harvey. A Universidade se comprometeu a doar US$ 0,15 para cada retweet.