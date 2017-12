Doria diz que Brasil melhorou com 'conduta serena' de Temer

WÁLTER NUNES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que o Brasil neste ano está melhor por conta da "conduta serena" do presidente Michel Temer. Doria e Temer participaram do evento Brasileiro do Ano, da Editora Três, que pública a revista IstoÉ. Eles, no entanto, não estavam entre os homenageados. Além do afago a Temer, Doria também aproveitou o discurso para criticar indiretamente as gestões petistas de Lula e Dilma Rousseff, período a que ele se referiu como de "13 anos de maus governos". "O Brasil termina neste ano o ciclo maldito da recessão", disse o prefeito. "O ano que vem será de crescimento." Doria ainda falou sobre o ano eleitoral. "Nós temos a enorme responsabilidade de defender o Brasil para ter certeza de que o Brasil não irá nem a esquerda nem a direita. Irá para frente." O governador Geraldo Alckmin era esperado no evento, mas não havia chegado até o discurso de Doria. ÉTICA O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, filiado ao PMDB, também esteve no palco (na tribuna de honra) e entregou o prêmio de Brasileiro do Ano na categoria Ética ao pianista e maestro João Carlos Martins. O nome de Paulo Skaf aparece na Operação Lava Jato citado por delatores da Odebrecht e pelo publicitário Renato Pereira, que trabalhou para a Fiesp, uma das patrocinadoras do evento da Editora Três. A delação de Renato Pereira ainda não foi homologada pelo STF (Supremo Tribunal Federal).