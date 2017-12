Torção no tornozelo de Curry tira astro das quadras por duas semanas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após deixar o torcedor do Golden State Warriors apreensivo com uma torção no tornozelo, Stephen Curry passou por uma avaliação médica nesta terça-feira (5) e foi confirmado que não houve ruptura na estrutura do tornozelo. Sendo assim, Curry não terá que passar por nenhuma cirurgia. Contudo, o astro vai perder alguns jogos. Segundo a franquia californiana, Curry ficará de fora por, no mínimo, duas semanas. Assim que este prazo acabar, ele será novamente avaliado. Caso o inchaço e o incômodo diminuam, o armador será liberado para retornar aos treinamentos e, posteriormente, aos jogos oficias. Em 23 jogos na atual temporada, Curry tem média de 26.3 pontos por partida.