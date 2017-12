Pablo vence segunda temporada de 'MasterChef Profissionais'

(foto: Divulgação)

BEATRIZ FIALHO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pablo é o ganhador da segunda temporada de "MasterChef Profissionais" (Band). Na final, que foi ao ar nesta terça (5), Francisco Pinheiro e Pablo Oazen competiram pelo prêmio de R$ 200 mil e uma viagem para Dubai. A final masculina foi definida na última semana, com a saída da chef Irina Cordeiro. Nesta etapa, os dois chefs deveriam preparar um menu autoral de seis pratos: duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas.Para a entrada, Pablo fez um fígado de frango, ingrediente barato e pouco valorizado na culinária internacional, mostrando porquê batizou seu menu de "Do lixo ao luxo". Por outro lado, Francisco, com o cardápio "A trajetória do herói", escolheu usar o foie gras -uma iguaria francesa obtida a partir do fígado de ganso. As diferenças se mantiveram nos pratos principais. Pablo investiu em uma truta enquanto Francisco escolheu um robalo como sua principal proteína. As carnes também foram bem diferentes. A língua de boi do mineiro competia contra o carré de cordeiro do chefe com inspiração francesa. Na sobremesa, Pablo fez uma versão diferente de Romeu e Julieta. O mineiro incorporou os sabores a sorvetes -feitos com muito nitrogênio líquido, o que permitiu o preparo mais ágil. A segunda sobremesa de Pablo foi inspirada no clássico café com leite. "Quando fomos colonizados, as pessoas achavam que o que o Brasil tinha de riqueza era o ouro. O que temos de riqueza é nossa cultura, nosso povo e nossa gastronomia" disse. O sorvete de "pão na chapa" foi imensamente elogiado pelos jurados. A primeira sobremesa do chef Francisco teve como base o abacaxi, misturando sabores tropicais e europeus. "Leve, aromática e bem equilibrada", disse Fogaça. O segundo doce teve ingredientes tipicamente brasileiros: cachaça, caju, cacau e leite de coco. "É o Brasil total dentro do prato", disse o chef Jacquin. PRIMEIRA VENCEDORA Na primeira temporada, a vencedora foi Dayse Paparoto, que chamou a atenção do público após ser alvo de atitudes machistas dos outros competidores, embora ela própria acredite que, de fato, algumas mulheres façam "corpo mole" na cozinha. Paparoto também reforçou que, para vencer o "MasterChef Profissionais" foi preciso ter "os pés no chão". Com o prêmio, a chef quitou o financiamento de seu imóvel e usou parte do dinheiro para "pagar o dízimo".