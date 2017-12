Traficante Rogério 157 é preso em megaoperação policial no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quarta-feira (6), o traficante Rogério Avelino dos Santos, o Rogério 157. Segundo a TV Globo, ele foi preso durante uma ação das polícias Civil, Militar e Federal, a Força Nacional e as Forças Armadas, que realizam uma operação em comunidades da zona norte do Rio de Janeiro desde a madrugada desta quarta-feira (6). São cerca de 2.900 homens atuando nas comunidades da Mangueira, Tuiuti e Arará/Mandela. Rogério 157 é apontado como um dos responsáveis pela explosão da violência na Rocinha pelo comando do tráfico na comunidade. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança, as Forças Armadas estão responsáveis pelo cerco nas comunidades e baseadas em pontos estratégicos. Algumas ruas, como a Visconde de Niterói, estão interditadas e o espaço aéreo está controlado, com restrições para aeronaves civis. A secretaria informou ainda que não há interferência nas operações dos aeroportos Santos Dumont (doméstico) e do Galeão (internacional).