Em 'O Outro Lado do Paraíso', Mercedes garante a Josafá que Clara está viva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quarta (6) em "O Outro Lado do Paraíso", novela de Walcyr Carrasco, Duda (Gloria Pires) ameaça Laerte. O segurança afirma a Leandra que descobrirá o segredo da nova dona do bordel. Adriana diz a Natanael que quer ser advogada criminalista. Karina fica feliz por passar a noite com Diego. Fabiana avisa a Lindomar que viajará e manda o motorista vigiar Clara (Bianca Bin). Gael (Sergio Guizé) se enfurece ao ouvir Tomaz chamar Renato (Rafael Cardoso) de pai e decide revelar ao menino sobre a morte de Clara. Rosalinda insiste que Estela (Juliana Caldas) presenteie Juvenal. Lívia (Grazi Massafera) vê Tomaz chorando por causa de Clara e tenta fazer o menino esquecer a mãe biológica. Clara tem uma ideia ao descobrir que na casa de Fabiana existem várias câmeras. Gael flagra Estela e Juvenal se divertindo juntos. Bruno (Caio Paduan) beija Raquel (Erika Januza). Renato reclama com Lívia da forma como Sophia (Marieta Severo) o trata. Leandra sugere que Duda procure Mercedes (Fernanda Montenegro). Mercedes garante a Josafá (Lima Duarte) que Clara está viva. Clara pega os três quadros no closet de Fabiana e os guarda em duas malas.