Fernão revela a Tereza que José Augusto é seu pai em 'Tempo de Amar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No capítulo desta quarta (6) em "Tempo de Amar", novela de Alcides Nogueira, José Augusto (Tony Ramos) ameaça Fernão (Jayme Matarazzo), e Tereza se desespera. Delfina (Letícia Sabatella) se preocupa com a filha. Padre João tenta acalmar Tereza. José Augusto afirma a Delfina que anulará o casamento de Tereza. Reinaldo enfrenta Lucinda (Andreia Horta). Celeste (Marisa Orth) consola Conselheiro. Eunice vê um homem rondando a casa de Celeste. Edgar e Olímpia se despedem de Vicente. Maria Vitória (Vitória Strada) se diverte com os amigos. Tomaso tenta convencer Otávio a se entregar à polícia. Alzira repreende Celina por ter convidado Artur para jantar. Reinaldo conta a Eunice sobre sua conversa com Lucinda. Pepito implica com Celina por causa de Artur. Geraldo sente ciúmes de Nicota. Maria Vitória pensa em Vicente. Fernão revela a Tereza que José Augusto é seu pai.