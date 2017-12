Dóris, K1, K2 e Keyla vão à delegacia de mulheres em 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No capítulo desta quarta (6) em "Malhação - Viva a Diferença", novela de Cao Hamburger, Dóris acolhe K1 e a orienta a falar com sua mãe. Edgar (Marcello Antony) pede para conversar com os líderes de greve de alunos. Lica (Manoela Aliperti), Clara (Isabella Scherer), MB, Felipe e Samantha não cedem a Malu (Daniela Galli) e Edgar. Jota flerta com Ellen (Heslaine Vieira). Marta e Luís confrontam Edgar e Malu sobre o novo sistema de ensino do Colégio Grupo. Tato (Matheus Abreu) comenta com Keyla (Gabriela Medvedovski) que pensa em estagiar no restaurante de Noboru. Benê (Daphne Bozaski) pede que Juca a ajude com o vídeo para a audição musical. Dóris elogia o trabalho de Dogão e o libera do serviço na biblioteca. Noboru afirma que dará um emprego a Tato, caso Roney concorde. Guto (Bruno Gadiol) sente ciúmes de Benê com Juca. A pedido dos ex-alunos, Bóris avalia as novas apostilas do Grupo. Roney apoia a demissão de Tato. Dóris, K1, K2 e Keyla vão à delegacia de mulheres. A delegada Andrezza convoca Roger e Kátia para esclarecimentos.