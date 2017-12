Maior astro do rock francês, cantor Johnny Hallyday morre aos 74 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Considerado por muitos o maior roqueiro da França, Johnny Hallyday morreu aos 74 anos nesta quarta-feira (6). O cantor enfrentava um câncer no pulmão. Em declaração, sua mulher Laeticia Hallyday disse que "ele nos deixou hoje como viveu toda sua vida, com coragem e dignidade". Hallyday tinha forte presença de palco inspirada em Elvis Presley e um estilo musical com influências de Chuck Berry e Buddy Holly. Embora sua fama tenha sido restrita aos países de língua francesa, ele vendeu cerca de 110 milhões de discos em 50 anos de carreira. O presidente da França Emmanuel Macron, por meio de uma declaração, afirmou que o cantor "trouxe uma parte da América para o nosso panteão nacional". Hallyday chegou a usar sua fama para apoiar líderes como Giscard d'Estaing e Jacques Chirac. O roqueiro, porém, deu um basta à política depois de se desiludir com o mandato de Nicolas Sarkozy, que ajudou a eleger em 2007. POLÊMICAS Em 2006, o cantor causou polêmica na França ao anunciar que iria se mudar para a Bélgica para fugir dos altos impostos locais. Dois anos antes ele precisou depor à Justiça após ser acusado de estupro.