Acidente entre ônibus e carro deixa um ferido na Avenida Cândido de Abreu

Um acidente entre um ônibus do transporte público e um carro deixou uma pessoa ferida na na Avenida Cândido de Abreu, em frente à Prefeitura de Curitiba, no Centro Cívico, O Siate está no local.

O trânsito é bem complicado na região.

No Bairro Alto, na esquina da Rua Epaminondas Santos com a Rua José Veríssimo, um carro e uma van bateram. Duas pessoas ficaram feridas. As informações são da Secretaria de Trãnsito (Setran).