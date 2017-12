(foto: Reprodução)

Um Fiat Palio pegou fogo no início da manhã desta quarta (6) na Linha Verde, no bairro Pinheirinho, em Curitiba. Só havia um homem dentro do carro, que não ficou ferido. O incidente causoulentidão na pista sentido Fazenda Rio Grande.

O fogo foi controlado com a ajuda de outros motoristas com seus instintores de incêndio.