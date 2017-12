Atletas russos acionam o CAS contra punição por doping nos Jogos de Inverno

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Corte Arbitral do Esporte informou nesta quarta-feira (6) que 22 atletas russos que participaram dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi (2014) entraram com ações junto à entidade para revisão da punição imposta pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) por conta de um suposto esquema de doping do país. Por conta de violações em série no sistema antidoping, o COI desqualificou os resultados dos atletas russos no evento de 2014. Na lista de 22 atletas que pedem a revisão da punição estão 10 medalhistas de 11 provas em Sochi. Eles ainda foram considerados inelegíveis para participar de qualquer edição futura dos Jogos de Inverno. Na terça-feira, o COI também proibiu a participação da Rússia como país na edição de 2018 dos Jogos, em PyeongChang. A decisão foi tomada depois de o Comitê Executivo avaliar o relatório do advogado suíço Denis Oswald e concluir que os russos só poderão competir como “neutros” e desde que cumpram uma série de requisitos. Segundo o CAS, um procedimento foi aberto para cada atleta. Os atletas solicitaram que a decisão final seja apresentada antes do início dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, em fevereiro.