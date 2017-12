'Carrasco' de Lucas Lima, Matheus Sales deve ser novamente emprestado

JOSÉ EDGAR DE MATPS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fora a postura ativa no mercado em contratações, o Palmeiras também vai contar com o retorno de uma série de jogadores para o início de 2018. Ao todo são 21 atletas que terminam seus respectivos empréstimos até o fim do ano e ainda terão contrato válido com o clube alviverde. Deste grupo, apenas alguns serão aproveitados na equipe. Matheus Sales, por exemplo, deve ser repassado a outro time novamente. Ele foi o "carrasco" do novo palmeirense Lucas Lima na final da Copa do Brasil de 2015. Naquela ocasião, Matheus Sales colocou o então santista no "bolso", como os torcedores brincaram nas redes sociais. Neste ano, o volante atuou emprestado pelo Bahia e sofre com a falta de espaço no elenco palmeirense. Assim, o reencontro com o meia não deve acontecer na próxima temporada, segundo pessoas ligadas à diretoria. Os dois jogadores chegaram até a brincar sobre o assunto após o anúncio de Lucas Lima. Enquanto o volante disse que "libera" o meia, o ex-santista escreveu: "Nada de #TáNoBolso, agora é #TáNoPorco !" Nomes como Matheus Sales e Lucas, lateral do Fluminense e que possui contrato até o fim do ano que vem com a equipe alviverde, vão servir novamente como alternativa de negócio ao Palmeiras. A diretoria aguarda interessados para inserir a dupla no mercado e está aberta para novos empréstimos. O goleiro Vagner entra neste mesmo grupo. No planejamento atual, antes mesmo de fechar todos os nomes com Roger Machado, o Palmeiras já contava com os retornos de João Pedro, lateral que defendeu a Chapecoense neste ano; Thiago Martins, zagueiro que jogou o Brasileirão pelo Bahia; Allione, outro a atuar pelo Bahia; e o atacante Artur, destaque da Série B pelo Londrina. Quem também pode retornar e ser utilizado é Victor Luis. O lateral, emprestado ao Botafogo nos dois últimos anos, tem interesse do Antalyaspor, clube turco dirigido pelo tetracampeão Leonardo. O Palmeiras não descarta negociar o atleta, dependendo das condições financeiras apresentadas –não houve proposta até o momento. Pelo menos publicamente, o Palmeiras assegura manter uma postura mais "cirúrgica" no mercado. Além de reintegrar alguns emprestados, a diretoria vai procurar apenas contratações pontuais para reforçar o elenco de Roger Machado para 2018. O presidente Mauricio Galiotte e o diretor de futebol Alexandre Mattos contrataram três atletas até o momento: Lucas Lima, Diogo Barbosa e o zagueiro Emerson Santos. O Palmeiras ainda negocia a compra do goleiro Weverton, do Atlético-PR, e aguarda Rafinha definir o futuro no Bayern de Munique para apresentar uma proposta –o lateral tem contrato até junho. Confira quem retorna e ainda tem contrato com o Palmeiras Goleiro: Vagner Laterais: João Pedro, Lucas, Taylor, Matheus Muller, Victor Luis Zagueiros: Leandro Almeida e Thiago Martins Volantes: Bruninho, Daniel, Matheus Sales e Renato Meias: Allione, Juninho e Patrick Vieira Atacantes: Artur, Gabriel Leite, Kaue, Mouche, Leandro e Rodolfo