Acho que o Moro é surdo e não ouve o que eu falo, diz Lula

CATIA SEABRA, ENVIADA ESPECIAL CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta quarta-feira (6), que se sente indignado com a Operação Lava Jato. Em entrevista à rádio Continental AM, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, Lula afirmou que a Lava Jato produz prejuízos ao trabalhador ao punir empresas, em vez da pessoa física. Questionado se não teria dito isso ao juiz Sergio Moro, Lula respondeu que sim. "Acho que o Moro é surdo. Não ouve o que falo", afirmou. Ao falar que existe uma campanha para impedir sua volta à Presidência, Lula negou que o juiz seja seu idealizador. "Moro é o instrumento", afirmou o petista. "Tenho indignação com o comportamento da Lava Jato" O ex-presidente realiza a sua terceira caravana em 2017, pelos Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, na que é considerada a etapa mais difícil de suas viagens pelo Brasil neste ano. Na segunda (4), Lula realizou ato em Vitória (ES) e chamou de bobagem a suposição de que pode não ser candidato na corrida presidencial em 2018. Nesta terça (5), manifestantes protestaram contra o ex-presidente nas escadarias da Câmara de Vereadores de Campos, diante da praça onde Lula deu início à visita ao Estado do Rio.