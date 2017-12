Guardas encontram morador de rua com 60% do corpo queimado

(foto: Rede News 24 Horas)

Uma equipe da Guarda Municipal de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, encontrou na madrugada desta quarta (6) um morador de rua queimado e com ferimentos na cabeça e no rosto.

Rafael Almeida de Souza 31 anos estava com ferimentos na cabeça e na face e aproximadamente 60% do corpo queimado segundo as equipes de socorristas.



Ainda não se sabe se ele foi atacado ou se queimou sozinho. O homem foi encaminhado para o Hospital Evangélico, em Curitiba.