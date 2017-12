Mr. Catra é internado às pressas em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O funkeiro Mr. Catra, 49, foi internado às pressas na noite desta terça (5) em um hospital de São Paulo. A assessoria do cantor confirmação a informação e afirmou que o músico passou por uma bateria de exames e que ainda aguarda os resultados. O cantor, que faz quimioterapia para tratar de câncer no estômago, teria apresentado problema com o cateter. Nome artístico de Wagner Domingues Costa, Mr. Catra nasceu no morro do Borel, na zona norte do Rio de Janeiro, em 5 de novembro de 1968. Ao contrário de outros funkeiros, nasceu em família com boa situação financeira e estudou em colégios particulares da capital fluminense. É conhecido pelas falas polêmicas, pelas letras picantes de suas músicas e sobretudo pela numerosa família. Polígamo, Catra tem atualmente quatro companheiras e se prepara para a chegada do 33º filho. Sua carreira começou na década de 1980, mas ganhou fama em 1994 quando lançou o disco O Bonde dos Justos, emplacando o hit Vida na Cadeia. "Adultério" e "Uh Papai Chegou" são duas das músicas mais conhecidas do funkeiro, que realiza uma média de 40 shows por mês. Embora seja conhecido como funkeiro, Mr Catra é eclético e já fez trabalhos em rock, soul, hip hop e samba. Também possui cinco filmes no currículo. Catra tem ainda outras curiosidades além das dezenas de filhos e das frases polêmicas. É formado em direito, fala quatro idiomas (inglês, francês, hebraico e alemão) e se converteu ao judaísmo após uma visita ao Muro das Lamentações, em Jerusalém.