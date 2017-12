Grêmio embarca para o Mundial com apoio e festa da torcida no aeroporto

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio viajou para o Mundial de Clubes nos braços da torcida. Nesta terça-feira (6) a delegação ganhou uma despedida entusiasmada de cerca de 500 pessoas. Renato e os jogadores repetiram o protocolo da final da Libertadores e agradeceram o apoio antes de embarcar rumo aos Emirados Árabes Unidos, país-sede do torneio. A torcida marcou presença desde cedo no portão 8 do aeroporto Salgado Filho. A mobilização fez a av. Sertório ser bloqueada. Além do povo, faixas, bandeiras e instrumentos musicais ajudaram a criar clima de estádio entre o asfalto e as grades. "Eu vim de Florianópolis só para passar boas energias ao Renato e ao time", disse Dulce Silva, 67 anos. Antes do embarque, o Grêmio fez um treino no CT Presidente Luiz Carvalho. A atividade foi marcada para às 8h justamente por conta da logística rumo ao Mundial. O voo fretado de Porto Alegre a São Paulo decola às 11h15. "Grêmio! Grêmio! Nós somos campeões do mundo", gritaram os presentes quando da passagem do ônibus. O coletivo do clube cruzou o agrupamento e depois parou no pátio do aeroporto. Lá, a delegação desembarcou e agradeceu a presença do público. Depois, seguiu em dois ônibus da Infraero para o embarque. A delegação viajou com 53 pessoas, 23 jogadores. A chegada aos Emirados Árabes é prevista para quinta-feira (7) à tarde, no horário do Brasil. A estreia do Grêmio acontece em 12 de dezembro, na cidade de Al-Ain.