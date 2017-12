Produção de veículos sobe 27,1% no ano até novembro

EDUARDO SODRÉ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A produção de veículos cresceu 27,1% entre janeiro e novembro na comparação com o mesmo período de 2017. O dado foi divulgado nesta quarta (6) pela Anfavea, entidade que representa as montadoras instaladas no Brasil. Foram fabricadas 2,46 milhões de unidades nos 11 primeiros meses do ano. A conta inclui carros de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus. O setor de caminhões teve o melhor resultado dos últimos dois anos, com crescimento de 8,8% nas vendas em comparação a outubro e de 44% sobre novembro de 2016. Caso dezembro repita o bom resultado, a recuperação no segundo semestre deve reverter o resultado negativo do ano, que acumula queda de 0,5%. Contudo, o segmento ainda está distante do ponto de equilíbrio. "Ainda temos uma capacidade ociosa de 45% na indústria e de 75% especificamente no setor de caminhões", diz Antonio Megale, presidente da Anfavea. No acumulado do ano, as exportações cresceram 49%. "Tivemos um mês excepcional em novembro, com 73 mil unidades exportadas e 700 mil no acumulado do ano, que é recorde para o período", disse Megale. De acordo com o executivo, esse resultado tende a melhorar com o fechamento do acordo comercial com a Colômbia, que deve ocorrer em dezembro. Os emplacamentos seguem em alta, com crescimento de 9,8% no acumulado de 2017 (janeiro a novembro) em relação a igual período de 2016. O cálculo divulgado pela Fenabrave (associação dos distribuidores de veículos) considera as vendas de carros de passeio, comerciais leves, ônibus e caminhões. O Chevrolet Onix permanece na liderança entre os automóveis, com 18.611 unidades licenciadas em novembro. O Ford Ka fechou o mês na segunda posição (9.067), seguido de Hyundai HB20 (8.527). Segundo a Anfavea, os estoques são suficientes para 34 dias de venda, considerado normal pela entidade.