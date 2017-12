Governo acusa Marinha argentina de ter ocultado chamadas de submarino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Marinha da Argentina teria omitido ao Ministério da Defesa as oito chamadas realizadas pelo ARA San Juan no dia de seu desaparecimento, em 15 de novembro, afirma o "Clarín" nesta quarta-feira (6). Segundo o jornal argentino, uma investigação interna foi aberta para apurar o caso. Jornais argentinos revelaram na terça-feira (5) que o San Juan se comunicou oito vezes antes de desaparecer, segundo registros da empresa Tesacom, que audita as linhas de satélite Iridium. A chamada mais extensa durou mais de 13 minutos e a mais breve, 1 minuto. Todas são datadas de 15 de novembro, entre 1h da manhã e 7h36 (horários locais). Segundo o porta-voz da Marinha, Enrique Balbi, a planilha corrobora que a última chamada feita pelo submarino ocorreu entre as 7h19 e 7h16. "Foi uma chamada de entre 6 e 7 minutos. Foi a última vez concreta que se comunicaram os chefes de operações [do submarino e da força de submarinos] e coincide com a última posição." De acordo com informes internos, o ministro da Defesa, Oscar Aguad, foi informado dos primeiros alertas emitidos pelo submarino quase 30 horas depois. O submarino desapareceu quando ia de Ushuaia, no sul, para Mar del Plata.