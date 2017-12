Com rejeição em alta, Doria antecipa salário e 13º a servidores de São Paulo

GIBA BERGAMIM JR. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ver crescer seus índices de rejeição, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que irá antecipar o salário de dezembro e o décimo terceiro dos servidores públicos da cidade. Pesquisa Datafolha feita na semana passada, entre terça (28) e quinta (30), mostrou que, na média da cidade, 39% dos moradores consideram a gestão tucana ruim ou péssima, índice de desaprovação igual ao de seu antecessor, Fernando Haddad (PT), no fim de 2013, após um ano no cargo marcado por protestos contra as tarifas de transporte. "Tenho uma boa notícia para você, servidor, que ajuda a cidade a ser melhor, que luta para servir bem e ajudar a população. A primeira noticia, o seu décimo terceiro salário, que seria pago no dia 20 de dezembro, será antecipado. Agora, no dia 12 de dezembro, você terá o depósito do seu 13º salário", disse em vídeo gravado nas redes sociais. Segundo o prefeito, os funcionários públicos terão "mais tranquilidade para organizar suas festas de fim de ano". "A segunda boa notícia: o seu salário de dezembro, que seria depositado no dia 29, será depositado no dia 22", continua. O prefeito disse que a medida é fruto de boa gestão e controle das contas públicas mesmo em tempos de crise. Esse controle de gastos, porém, incluiu a não execução do orçamento em grandes obras e serviços de combate à enchente. Também houve redução nas equipes de zeladoria urbana em pelo menos 11 prefeituras regionais. Ao comentar a pesquisa nesta terça-feira, Doria disse que irá trabalhar mais e ter mais foco nessa área, uma das mais criticadas da atual gestão. "Temos que melhorar a zeladoria urbana, temos que melhorar a Operação Tapa Buraco, como temos feito, e começamos agora no começo de novembro o programa Asfalto Novo, depois de muita dificuldade de recurso, e o Asfalto Novo é contínuo, vai até dezembro de 2018. Também conseguimos a ata do Tribunal de Contas do Município para o programa de recuperação dos semáforos. Tudo isso são respostas positivas para o clamor da população, que reproduz um pouco esse sentimento. Trabalhar, trabalhar e trabalhar, é o que nós temos que fazer", disse.