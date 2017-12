Putin anuncia candidatura à reeleição como presidente em 2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta quarta-feira (6) que disputará as eleições de março de 2018 para tentar um quarto mandato, o que o manteria à frente do país até 2024. "Anuncio minha candidatura ao cargo de presidente da Rússia", declarou Putin durante um encontro com operários em uma fábrica em Nijni Novgorod, transmitida ao vivo pela televisão. "Não há melhor lugar ou oportunidade para apresentar minha candidatura. Tenho certeza de que tudo irá funcionar para nós." Putin, 65, está no poder na Rússia, seja como presidente ou como premiê, desde 2000. Caso seja reeleito, ele terá de decidir se manterá Dmitri Medvedev como premiê ou se escolherá outro nome para sucedê-lo.