Quarta temporada de 'Black Mirror' ganha data

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A quarta temporada da série "Black Mirror" chega à Netflix no próximo dia 29. Junto com a data de estreia, o serviço de streaming divulgou um trailer com os novos episódios. O quarto ano da série criada por Charlie Brooker terá seis episódios e vai manter a premissa de mostrar diferentes histórias e atores em cada um de seus capítulos. Entre os diretores, estão Jodie Foster, Toby Haynes, John Hillcoat, Colm McCarthy, Tim Van Patten e David Slade.

Confira abaixo o nome, elenco e direção de cada episódio.

"Arkangel" é dirigido por Jodie Foster e estrelado por Rosemarie Dewitt, Brenna Harding e Owen Teague.

"Black Museum" é dirigido por Colm McCarthy e estrelado por Douglas Hodge, Letitia Wright e Babs Olusanmokun.

"Crocodile" é dirigido por John Hillcoat e estrelado por Andrea Riseborough, Andrew Gower e Kiran Sonia Sawar.

"Hang the DJ" é dirigido por Tim Van Patten e estrelado por Georgina Campbell, Joe Cole e George Blagden.

"Metalhead" é dirigido por David Slad e estrelado por Maxine Peake, Jake Davies e Clint Dyer.

"USS Callister" é dirigido por Toby Haynes e estrelado por Jesse Plemons, Cristin Milioti, Jimmi Simpson e Michaela Coel.