Programação de Natal de Curitiba terá pratos da América Latina

(foto: Divulgação)

Curitiba é uma cidade que sempre acolheu muito bem seus imigrantes. Historicamente tivemos italianos, alemães, poloneses e japoneses só para citar algumas etnias que trouxeram a sua cultura e gastronomia para a capital paranaense. Mas de uns tempos para cá o movimento de pratos típicos ganhou novos sabores, novas cores e novo sotaque.



Sim, o sabor latino está tomando o seu espaço com pratos como ceviches, empanadas, arepas, alfajores, choripans, obleas, mil hojas, salteñas, tacos, nachos, picarones, cachapas, merengones e muito mais.



O grupo Gastronomia Latina em Curitiba faz parte da programação de Natal da prefeitura de Curitiba todos os sábados até o Natal na Rua da Cidadania do Pinheirinho:



"Esta é uma forma de mostrarmos ao público brasileiro e em especial ao Curitibanos esta cultura gastronômica riquíssima que existe aqui nos páises vizinhos" explica a colombiana Jenny Lopez. Psicóloga de formação em seu país natal, aqui em Curitiba ela se re-encontrou com os sabores tradicionais colombianos com as Obleas (waffles recheados com doce de leite, creme especial e queijo ralado), Merengones (uma combinação de creme colombiano, chantily, caramelho, suspiro e frutas) e as arepas (tora de milho branco artesanal assado recheado com diversas opções.



"Em meu país nós comemos arepas todos os dias pela manhã. É algo típico, um prato que compartilhamos com a Venezuela também. O pessoal tem gostado muito por ser diferente de tudo o que o brasileiro vem comendo ao longo dos anos." explica Jenny.



Além da Colômbia, fazem parte do encontro Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Venezuela, México, Equador e Peru - cada país com seus pratos típicos.



Serviço

3º Encontro de Gastronomia Latina em Curitiba

Quando: Sábado, 09 de dezembro, a partir das 10 horas

Onde: Rua Da Cidadania Pinheirinho Avenida Winston Churchill 2033,

Link do evento:

https://www.facebook.com/events/315883565560846/