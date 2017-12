MC G15 vem a Curitiba para única apresentação

A Wood’s Curitiba, uma das principais casas de entretenimento do país, vai receber a apresentação do MC G15, um dos principais nomes da nova geração do funk. Conhecido pelos sucessos “Deu Onda” e ”Cara Bacana”, o funkeiro retorna a capital paranaense na próxima sexta-feira, dia 08 de dezembro.

Natural de Duque de Caxias (RJ), Mc G15, nome artístico de Gabriel Paixão Soares, tem apenas 19 anos de idade e já alcançou feitos impressionantes. O MC ficou conhecido em todo o Brasil com o sucesso “Deu Onda” que liderou a lista de canções mais ouvidas do Spotfy, Deezer e Apple Music durante o último verão. Consolidado como um dos artistas mais populares do segmento na atualidade, o MC tem conquistado um público cada vez maior lotando casas de show por todo o país.

Durante o show na Wood’s Curitiba, Mc G15 promete agitar o público com um set list embalado pelos destaques de seus primeiros trabalhos profissionais e, também, pelos maiores sucessos do funk nacional.

O evento será realizado no Wood´s Curitiba (Rua General Mário Tourinho, 387 – Seminário), a partir das 22h30. Os ingressos estão disponíveis no site www.uningressos.com.br

a partir de R$15. Mais informações no site www.woodsbar.com.br , na página oficial da Wood’s Curitiba no Facebook ou pelo telefone (41) 3087-9050.