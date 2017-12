Ave Lola comemora sete anos com atividades

Neste mês, a Ave Lola Espaço de Criação completa 7 anos. Neste espaço de tempo, a companhia superou o desafio de se consolidar como trupe artística e como proponente de um novo espaço cultural na cidade de Curitiba. A Ave Lola possui uma série de qualidades que juntas fazem o seu diferencial: possui seu próprio teatro, realiza projetos de relevância social e com âmbito nacional, tem todos os espetáculos de seu repertório ativos, e conta com uma equipe aguerrida e com paixão pela arte.

Na semana de seu aniversário, foi preparada uma programação especial, com duas oficinas (“O tempo e o espaço no corpo do ator”, com a diretora da Ave Lola Ana Rosa Tezza, de 05 a 06/12, e “Música da Cena – O Corpo Musical” com Marco França, de 07 a 08/12) e um sábado repleto de atividades, que vão das 15h às 23h59, em 09/12.

Ave Lola em 7 anos

A sede da Ave Lola está localizada no Centro de Curitiba e conta com teatro e um espaço gastronômico que tem a função de acolher o público antes e depois das peças. Além de espetáculos e gastronomia, o espaço é constantemente utilizado para aulas e oficinas, enfatizando o aspecto social da companhia. Desde seu surgimento, realiza atividades de formação contínua, sempre contando com gratuidade ou porcentagem alta de bolsas de estudo. “Além de fazer sua arte, a Ave Lola se preocupa com a continuidade do bem-fazer teatral. É uma responsabilidade para com a cidade, e para com as futuras gerações de teatro”, afirma a diretora Ana Rosa Tezza.

Segundo ela, Curitiba deve ser compreendida como metrópole, com uma cena artística representativa no Brasil, com poesia, teatro, literatura, música e dança de alta qualidade. Do ponto de vista nacional, nos últimos anos a Ave Lola executou dois importantes projetos de relevância social. Um deles foi “Ave Lola rumo ao Rio Negro”, que levou dois de seus espetáculos ao Teatro Amazonas, e oficinas, palestras e apresentações do premiado espetáculo “O Malefício da Mariposa” a comunidades ribeirinhas amazonenses que nunca tinham assistido uma peça de teatro antes.

Participou também do “Projeto Brasil – Fronteiras do Norte”, que realizou 12 apresentações do mesmo espetáculo em cidades de fronteira dos estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia, além oficina, palestra, bate-papos após o espetáculo. “É importante pensar que o Norte do Brasil já é menos privilegiado no circuito das artes. Estas cidades precisam muito de um cuidado e uma afirmação artística e poética”, observa Ana Rosa Tezza.

Repertório ativo e gestão econômica

Ave Lola é um espaço de resistência artística pois a forma como produz obras não é imediatista. Há sempre um trabalho profundo de pesquisa de forma e conteúdo em suas criações. A companhia conta com equipe bastante dedicada, compostas principalmente por mulheres, que ocupam as principais funções. “É uma equipe multidisciplinar, que percebe as possibilidades, que envolve pessoas que acreditam que aquilo que está sendo feito é fundamental para a existência humana”, afirma.

São três os espetáculos do repertório da Ave Lola: “O Malefício da Mariposa” (2012), “Tchekhov” (2013) e “Nuon” (2016). Todos estão em atividade, podendo ser reencenados a qualquer momento, inclusive com circulação nacional. Este é um quadro diferente do que se vê em muitas companhias, que geralmente descartam seus trabalhos após uma temporada. “Isso mostra a capacidade de gestão e de otimização dos projetos do ponto de vista econômico, e o quanto isso retorna de fato para a sociedade”, declara Ana Rosa. “Usar o subsídio de uma lei de incentivo e fazer com que esse dinheiro investido reverbere por muitos anos significa que estamos fazendo um bom uso do dinheiro público”, conclui.

Mas não são só de leis de incentivo que mantém a companhia, que também busca apoios diretos, além dos governamentais e não-governamentais. A diretora calcula que os editais representam 80% dos fazeres da Ave Lola, enquanto os outros 20% são iniciativas paralelas. “Desejamos que esse tipo de incentivo direto aumente. O investimento direto da população faz com que a gente sinta que a população está pautando a liberdade que a arte necessita para se expressar”, comenta.

Comemoração de aniversário

Neste sábado (09/12), a Ave Lola realiza a festa “Ave Lola – 7 Anos Fazendo Arte”, em comemoração a seu aniversário. O espaço estará aberto das 15h às 23h59, com uma programação que contemplará teatro, música, audiovisual, artes plásticas, poesia, entre outras manifestações artísticas.

Haverá exibição do documentário “Nuon no Chile” (15h30), bate-papo sobre a experiência da Ave Lola em projetos de financiamento coletivo (16h), microfone poético (18h), “pinte a sua Lola” com André Coelho, Iara Teixeira, Raro Oliveira, Sandra Hiromoto e Sandra P. Koche (18h50), intervenção Artística com André Coelho (19h30), Pocket Leitura de Tarot com Humberto Gomes (20h30), show com a banda Lady Incentivo (22h30) e Voz em Cena – TCP + Marco França (23h30), além de sorteios de Pocket Leituras de Tarot, selfies no camarim com pessoas caracterizadas de Lola, chopp artesanal da Bil Bil Beer e hambúrguer artesanal por Thamis Barreto e Mônia Sartor Leismann

Serviço:

Festa da Ave Lola – 7 Anos Fazendo Arte

Local: Ave Lola Espaço de Criação

Endereço: R. Mal. Deodoro, 1227 - Centro, (Curitiba – PR)

Data: 09 de dezembro (sábado)

Horário: das 15h às 23h59

Telefone: (41) 2112-9924

Site: www.avelola.net.br

Programação:

15h30 Exibição do documentário “Nuon no Chile”

16h00 Bate-papo sobre a experiência da Ave Lola em projetos de financiamento coletivo

18h00 Microfone Poético

18h50 Pinte a sua Lola com André Coelho, Iara Teixeira, Raro Oliveira, Sandra Hiromoto e Sandra P. Koche

19h30 Intervenção Artística com André Coelho

20h30 Pocket Leitura de Tarot com Humberto Gomes

22h30 Show com a banda Lady Incentivo

23h30 Voz em Cena – TCP + Marco França