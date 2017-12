Veja 5 passos para aperfeiçoar o seu inglês com Star Wars

(foto: Reprodução/Youtube)

Para muitas pessoas aprender inglês é ouvir todos os dias – Que a força esteja com você- não é todo mundo que tem facilidade com o idioma. Sempre nos deparamos com notícias com métodos milagrosos de como aprender uma nova língua e toda família tem o primo\prima que é fluente em inglês porque jogou muito vídeo game. É fato que há App`s ótimos para aprimorar a fluência e também games efetivamente aplicáveis no dia a dia e que favorecem a captação do inglês. Todavia, a maioria dos brasileiros (a), cerca de 5%, de acordo com uma pesquisa criada pelo British Concuncil, falam realmente o idioma da terra da rainha.

Dito isso, vimos no cenário Geek também um pré-estabelecimento que todo "nerd" que se preze fala inglês e é capaz de ver a saga inteira do Star Wars no outro idioma. Bom, não é bem assim! Quem admira e acompanha Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, e sua turma, sabe que não compreender algumas palavras e "jogadas" nos filmes em inglês pode-se "perder" insights bacanas da trama.

Pensando nisso, Leiza Oliveira, CEO da Minds Idiomas e que inclui filmes como Star Wars para aperfeiçoar o inglês dos seus alunos (a), desbrava 5 curiosidades da saga que você, não tão fluente em inglês, talvez não tenha percebido:

1) C-3PO e R2-D2, Anthony Daniels e Kenny Baker, são os únicos dois atores que participaram dos 6 filmes da saga

Essa informação foi bem divulgada nos tabloides americanos, não sendo tão dissipada no Brasil em português. Ler jornal\portais em inglês pode ser uma tarefa árdua para quem ainda não é fluente na escrita\leitura do idioma.

À prática leva a perfeição, por isso tente ler pelo menos uma notícia por dia.

2) A versão disco do tema de Star Wars foi à canção mais tocada, por duas semanas, no ano de 77

Outra atividade desafiadora para quem está assimilando o inglês é entender a estrutura de formação das frases. Em 77 não havia o famoso "vagalume", portal que traduz letras estrangeiras, a um clique. Poucos fãs ficaram sabendo o real significado da música para a trama.

Uma boa dica é traduzir e cantar pelo menos uma música por dia para armazenar novas palavras.

3) A frase "Tenho uma sensação ruim sobre isso ou I Have a bad feeling about this" foi dita em todos os filmes da saga

Algumas pessoas podem não ter percebido porque os diálogos são rápidos na trama. Nem sempre repetidos de forma pausada.

Assistir um episódio de uma série e\ou filme por dia, sem legenda, pode ajudar a ganhar essa dinamicidade oral em inglês.

4) Cinemas americanos veicularam em seus pôsteres o filme - A Vingança de Jedi - que na realidade ficou conhecido mundialmente como O Retorno de Jedi

Isso aconteceu em alguns estabelecimentos nos Estados Unidos, mas a produção da saga conseguiu interromper a propaganda errada do nome do filme quando George Lucas percebeu que um Jedi não se vinga.

Uma dica bacana diante desse fato é sempre que tiver oportunidade de fazer um intercâmbio ir ao cinema do local visitado e observar a diferença do título dos filmes no Brasil e lá fora.

5) Klaatu, Barada e Nikto, três alienígenas que aparecem na cena com o conhecido Jabba, são referências ao filme "Army of Darkness", são as palavras que devem ser pronunciadas para acabar com o livro dos mortos nessa película

Isso é algo que acontece muito em filmes e séries. Uma das mais recentes, Stranger Things, é cheia de referências de filmes antigos e atuais. Uma dica é sempre que perceber algo dito pelos atores que remeta a outro filme, pesquisar. A trama se torna mais interessante e ainda a pessoa aprende outras palavras em inglês.