Girls Rock Camp Curitiba tem bazar neste sábado

(foto: Divulgação)

O Girls Rock Camp Curitiba realiza o último evento de 2017 neste sábado (9). O bazar de desapegos terá roupas e acessórios para mulheres e crianças, além de produtos personalizados do projeto. O evento acontece no Clube do Malte, das 12h às 19h, com discotecagem de Mariana Porto, Carmen Agulham e Caroline Schlegel.

Com entrada gratuita, esta é a segunda edição do bazar promovido pelo Girls Rock Camp Curitiba. “Estamos finalizando a arrecadação fundos que vão viabilizar o primeiro acampamento musical para meninas da cidade, em janeiro. Como a iniciativa é voluntária e não possui fins lucrativos, ações como esta contribuem para que ela aconteça”, conta a produtora cultural Roberta Cibin.

Projeto internacional

Curitiba é a terceira cidade brasileira a receber o Girls Rock Camp, com o propósito de divertir e educar para o protagonismo feminino por meio da música. Criado há 16 anos nos Estados Unidos, o acampamento é realizado em vários países. No Brasil, acontece desde 2013 em Sorocaba (SP) e, em 2017, também ocorreu em Porto Alegre (RS).

Durante seis dias, meninas de 10 a 17 anos poderão participar de uma colônia de férias com atividades que vão desde tocar um instrumento até se apresentar em um show, passando pela formação de banda e composição de canções. As práticas de música serão alternadas com palestras e oficinas de conteúdo voltado ao empoderamento feminino.

“As meninas vão criar bandas compostas por guitarra, baixo, vocal, teclado e bateria. Mas, além do aprendizado musical, elas poderão desenvolver valores como liderança, criatividade, colaboração, pensamento crítico e respeito às diferenças. Queremos mostrar que toda menina pode ser protagonista e fazer tudo que quiser”, conta Roberta.

Serviço

Bazar de usados - Girls Rock Camp Curitiba

Data: 9 de dezembro (sábado), das 12h às 19h

Local: Clube do Malte (Rua Desembargador Motta, 2.200 - Centro)

Discotecagem: Mariana Porto, Carmen Agulham e Caroline Schlegel

Entrada: gratuita