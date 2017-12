Thiago Arancan faz show no Teatro Guaira neste sábado

(foto: Divulgação)

Em um intervalo dos teatros da Europa e Estados Unidos, Thiago Arancam mergulhou no novo projeto da carreira para mostrar ao público brasileiro porque o velho mundo lhe acolheu. Em show inédito, o “Bela Primavera”, o tenor paulista traz ao palco do Teatro Guaíra, no dia 09 de dezembro, a partir das 21h, sua voz, seu talento e suas interpretações gloriosas. A produção fica por conta da produtora curitibana CWB Brasil. Os ingressos estão à venda a partir de R$40.

O disco “Bela Primavera”, gravado na República Tcheca, Itália e também no Brasil, possui nove canções, cinco inéditas e quatro regravações, entre elas "Hallelujah", de Leonard Cohen e "Strani Amori", de Angelo Valsiglio, Roberto Buti, Cheope, Marco Marati e Francesco Tanini. Outra regravação é "Céu de Santo Amaro", de Flávio Venturini, com participação de Paula Fernandes e da Orquestra Filarmônica de Praga.

Na lista das inéditas “En Algún Lugar”, de Jesse Harris, compositor do grande sucesso “Don’t Know Why” e Rosario Ortega; “Magico Amore”, de Eddie Oliva; e “Delirio”, do próprio Arancam, em parceira com Maycon Ananias e Jorge Zarath.

Além das canções do novo disco, que traz as influências do mundo lírico e aproxima Thiago Arancam da música popular brasileira, serão apresentados os clássicos da ópera “Nessun Dorma” e “Il Mondo”. O repertório traz canções em Italiano, Espanhol e Inglês, além da inédita “Bela Primavera”, que dá nome ao CD e grandes sucessos como “Viva La Vida”, do Coldplay; “Pride”, do U2; “Crazy”, de Seal e “Who Wants to Live Forever”, do Queen.

Irma Vidal e VJ Gabiru dividem a criação cenográfica e a direção artística do espetáculo, que possui estéticas barroca, clássica e neoclássica, a partir da arte e arquitetura, aplicadas a um contexto de arte e tecnologia, onde luz e imagem em cenários efêmeros e em movimento dialogam com a música.

Menino dos olhos de Plácido Domingo, primeiro brasileiro a ingressar na conceituada Academia de Canto Lírico do Teatro Scalla, de Milão, Thiago Arancam quer reencontrar suas raízes e mostrar a força e a emoção da sua voz - conhecida em mais de 40 países – ao público brasileiro.

Assinando o álbum e o show, Maycon Ananias na produção musical e a NovoPalco, do empresário Rodolpho Tourinho na produção executiva.

Thiago Arancam

Dono de timbre inconfundível, o brasileiro Thiago Arancam é destaque entre os maiores tenores da atualidade. Com um perfil jovem, que foge do estereótipo, o artista apresenta um currículo notável, acumulando passagens em mais de 40 países e contabilizando em apenas oito anos mais de 500 apresentações ao redor do mundo. No Brasil, em 2011, subiu ao palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro com montagem da ópera "Tosca", de Puccini, na qual viveu o papel do pintor Mario Cavaradossi, amante de Flória Tosca e em 2014 no Teatro Municipal de São Paulo na Ópera Carmen de Bizet. Diplomado em Canto Lírico pela Academia de Canto do Teatro Alla Scala em 2007, de Milão, e Bacharel em canto erudito pela "Faculdade de Música Carlos Gomes" de São Paulo, ele começou seus estudos no Brasil na "Escola Municipal de Música" de São Paulo.

Carismático, Thiago Arancam é apadrinhado pelo célebre tenor Plácido Domingo com o qual realizou inúmeras produções, destacando a gravação da "Cyrano de Bergerac" na São Francisco Opera (USA), "Madama Butterfly" em Washington e "Carmen" na Los Angeles Opera, regidas por Plácido Domingo.

Serviço – Thiago Arancan em Curitiba

Quando: 09 de dezembro de 2017 (sábado)

Local: Teatro Guaíra (Rua XV de Novembro, 971)

Horário: Abertura dos portões: 20h | Início do espetáculo: 21h

Ingressos: De R$40 (meia-entrada) até R$300 (inteira), de acordo com o setor

Vendas: Disk Ingressos