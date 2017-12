Pinotti deixa o São Paulo por divergências com Leco; Raí pode assumir vaga

BRUNO GROSSI E JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Pinotti, diretor-executivo de futebol do São Paulo, pediu demissão nesta quarta-feira (6). O dirigente optou por sair do clube por conta de divergências com o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. O favorito para ficar com o posto é o ídolo Raí, atualmente membro do Conselho de Administração do clube do Morumbi. Em outras ocasiões, o ex-jogador afirmou não ter intenções de assumir um cargo no futebol tão cedo, mas o clube está otimista. Segundo apuração do "Globoesporte.com", e confirmada pelo UOL Esporte, o estopim da saída de Pinotti teria sido um encontro às escondidas entre Leco e Marcelo Djian, atual diretor de futebol do Cruzeiro, para uma possível negociação envolvendo Lucas Pratto. Também teria participado do encontro o empresário Robson Florêncio, que ganhou espaço no Morumbi na última janela de transferências. Os tricolores dizem não saber sobre a suposta reunião. Pinotti só descobriu a reunião mais tarde. Antes, por não considerar a hipótese de negociar Pratto, chegou até a ameaçar levar o caso à Fifa, pela atitude do Cruzeiro em procurar o estafe do atacante sem conversar com o clube paulista. No São Paulo, há uma versão de que mudanças eram previstas para acontecer em 2018 no clube independente do pedido de Pinotti. De acordo com informações da reportagem, o presidente do São Paulo tinha a ideia de mudar toda a diretoria executiva para o próximo ano. Os profissionais deveriam entregar o cargo, mas suspeitava-se que Pinotti não aceitaria. Vinicius Pinotti foi nomeado diretor-executivo de futebol em abril, logo após Leco ser reeleito. Antes, comandava o marketing do São Paulo, que passou por grande reformulação para conseguir um quadro de patrocínios. Denúncias contra o gerente da pasta, Alan Cimmerman, levantaram questionamentos sobre Pinotti, que dava auxílio financeiro ao funcionário que alegava graves problemas particulares.