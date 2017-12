Primeiro rooftop de Curitiba faz festa de 1 ano de funcionamento

(foto: Divulgação)

Contabilizando mais de 15 mil chopes, dez mil coquetéis e quase duas mil garrafas de vinho, o Gards Roofop, que proporciona aos clientes uma vista privilegiada do lindo Batel, comemora em grande estilo seu primeiro ano de funcionamento. A festa de celebração será no dia 16, sábado, no rooftop mais charmoso de Curitiba.

As atrações iniciam às 15h, com o Dj 2ouble, que toca easy beats até as 17h. Na sequência, é a vez do sertanejo, que invade a casa até as 19h. Makai dá espaço ao rock e ao reggae, que segue até 20h30, quando Andre Tomazini começa a comandar com hip hop e reggaeton. Para fechar, o funk anima a festa das 22h30 até meia-noite. No primeiro lote, que será vendido até 11/12, os ingressos ficam por R$ 20 a entrada feminina e R$ 40 a masculina. O segundo, até 15/12, será R$ 60 e R$ 30 respectivamente.

"O primeiro ano do Gards foi de muita experiência e aprendizado, tivemos festas de diferente estilos musicais e recebemos diversos tipos de público. Além disso, a preocupação da casa sempre foi proporcionar experiência e, com isso, acabamos atraindo muitos turistas que além de um bom coquetel, querem viver a experiência de Curitiba, faça chuva ou faça sol. Pensando nisso, resolvemos criar uma festa que misture diversos estilos musicais e em um dos pontos turísticos da cidade", declara o sócio do Gards Rooftop Gustavo de Paiva. No dia anterior, sexta-feira (15), o primeiro rooftop de Curitiba promove um esquenta na casa. Quem já tiver adquirido o convite para a festa de sábado (16), estará isento do valor da entrada.

Para começar o aquecimento, na sexta-feira (08), acontece a festa Partners Party, para os clientes e amigos da casa. O som fica por conta de Gustavo Russi, que vai tocar house deep e nu-disco, e Double que agita a celebração com easy beats, soul, house e groove. O evento começa às 17h, com entrada a R$ 20 até as 19h com nome no mural do evento. Depois, fica R$ 30.

Serviço:

Aniversário Gards 1 ano

Sábado (16/12)

A partir das 15h

Atrações:

Dj 2ouble – Easy beats das 15h às 17h

Sertanejo – Das 17h às 19h

Makai – Rock e reggae das 19h às 20h30

Andre Tomazini – Reggaeton e hip hop das 20h30 às 22h30

Funk – Das 22h30 às 00h

Ingressos:

Primeiro lote (até 11/12) R$ 40 masculino e R$ 20 feminino

Segundo lotes (até 15/12) R$ 60 masculino e R$ 30 feminino

Camarotes por e-mail hello@gardsrooftop.com.br

Evento no Facebook: www.facebook.com/events/1527575100661057/

Esquenta festa Gards 1 ano

Sexta-feira (15/11)

Abertura da casa: 17h

Entrada gratuita para quem já adquiriu o convite da festa de um ano do Gards

Partners Party

Sexta-feira (08/12)

Abertura da casa: 17h

Entrada:

R$ 20,00 até as 19h, com nome no mural

R$ 30,00 após as 19h

Evento no Facebook: www.facebook.com/events/1718026384884331/