Conmebol 'adia' jogo único, e final da Libertadores 2018 terá ida e volta

MARCEL RIZZO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa Libertadores da América de 2018 vai continuar tendo a final formato ida e volta após a Conmebol desistir da ideia de decidir o torneio em jogo único. A informação foi publicada em primeira mão pelo "Globoesporte.com" e confirmada pelo UOL Esporte. Presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez defende a final em jogo único desde o meio do ano, e a possibilidade foi contemplada no calendário de 2018. No entanto, para isso seria preciso dar uma compensação financeira aos clubes que chegarem à decisão, o que pode ter colaborado para a implantação ser adiada. Apesar da decisão da Conmebol, a entidade ainda não descartou adotar a final em jogo único posteriormente. O modelo vai ser discutido já para a edição de 2019. Para 2019, haverá um novo contrato de direitos, já que a IMG assumiu a venda de televisão e da propaganda da competição. O dinheiro extra pode ajudar na implantação da final em jogo único. Além disso, a Conmebol decidiu que a edição de 2018 da Libertadores novamente será realizada sem a presença de times mexicanos.