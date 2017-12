(foto: Reprodução)

Em depoimento à Justiça Federal, o veterinário Flávio Cassou, que trabalhou no frigorífico Seara, do grupo JBS, acusou o deputado federal paranaense Sérgio Souza (PMDB) de receber uma mesada de R$ 20 mil do esquema descoberto pela Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, que investiga um esquema de corrupção envolvendo frigoríficos e fiscais da vigilância sanitária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Souza nega.

Cassou foi preso na operação que apontou o o ex-superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná, Daniel Gonçalves Filho, como chefe do esquema que cobrava propina de empresas frigoríficas em troca de “vistas grossas” da fiscalização.

